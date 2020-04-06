الوزير الصالح: "الاتجار بالاقامات" أعمال غير انسانية ولا تراجع عن القضية والتعامل معها بكل حزم

معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد الصالح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:35 06/04/2020 حدث بتاريخ: 15:35 06/04/2020

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه في اطار متابعة القيادات الامنية لتنفيذ القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2020 بشأن قواعد مغادرة المقيمين الغير حاصلين على إقامة او من انتهت اقاماتهم والذي يتيح لهم المغادرة دون دفع اي غرامات مالية مترتبة عليهم او مصاريف وتكلفة رحلات الطيران مع إمكانية العودة مره اخرى الى البلاد.

قام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد الصالح يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام وعدداً من القيادات الامنية المعنية اليوم الأثنين الموافق 6/4/2020 بجولة تفقدية داخل مقار محافظة الفروانية والمخصصة لانهاء اجراءات مخالفي قانون الاقامة من الجالية المصرية والتي تستمر لمدة 5 أيام .

وفي بداية الجولة استمع معالي الوزير لموجز عن آليات انجاز معاملات المخالفين ، والضوابط والقواعد المنظمة والتي يتم تطبيقها ، كما اطلع معاليه على الاستعدادات الأمنية والوقائية والاحترازية داخل المقار حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

واكد معاليه على أن التنسيق مع الأشقاء في الجمهورية المصرية على أعلى مستوى لتذليل العقبات وتحقيق الانجاز بالسرعة والدقة اللازمين.

وشجع معالي أنس الصالح جميع الجاليات من المخالفين لقانون الإقامة بالمبادرة والاستفادة من هذه المهلة الممنوحة لهم ، محذرا أن بعد هذه المهلة سيكون هناك حملات تفتيشية لكل المخالفين والنتيجة هي الإبعاد دون عودة .

كما أوضح معاليه أن قضية تجار الإقامات على سلم أولويات الحكومة حيث تعتبر هذه الأعمال غير انسانية ولن يكون هناك تراجع في هذه القضية وسيتم التعامل بكل حزم وقوة .

ووجه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح شكره وتقديره لوكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام ولكل منتسبي وزارة الداخلية على الجهود المبذولة ، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعتبر محور رئيسي في مواجهة هذه الأزمة بمساندتها للإخوة في وزارة الصحة

وأشاد معاليه بالأمثلة التي ضربها رجال الأمن بالتعامل الإنساني والراقي مع الجميع من مواطنين ومقيمين على حدٍ سواء.

الجدير بالذكر انه تم تخصيص مدرسة الفروانية الإبتدائية -بنات- قطعة 1 شارع 76 لإستقبال الرجال و مدرسة المثنى الإبتدائية - بنين- قطعة1 شارع 122 لإستقبال النساء.

كما ان العمل مستمر في المقار المخصصة بمنطقة جليب الشيوخ لإستقبال المخالفين من كافة الجنسيات حيث يمكن للرجال انهاء الاجراءات في مدرسة نعيم بن مسعود الإبتدائية - بنين- قطعة 4 شارع 250، وللنساء بمدرسة رفيدة الاسلامية الإبتدائية - بنات- قطعة 4 شارع 200.