"الصحة": 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية وإجمالي المسجلة 665

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:31 06/04/2020 حدث بتاريخ: 13:34 06/04/2020

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الاثنين تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 665 حالة.

وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال31 للوزارة إن هناك ثماني حالات مرتبطة بالسفر منها (خمس لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة) و(حالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لإسبانيا ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.

وأضاف أن هناك (حالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لأمريكا ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة) و(حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر لإسبانيا).

وعن الحالات المخالطة أفاد بأن عددها بلغ 101 حالة هي (79 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(ثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية) و(ست حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) و(ست حالات لمقيمين من الجنسية المصرية) و(ست حالات لمقيمين من الجنسية الإيرانية) و(حالة لمقيم من الجنسية الفليبينية) وهم جميعا مخالطون لحالات قيد التقصي الوبائي.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء أربع حالات كانت أصيبت بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض حتى الآن إلى 103 حالات.

أما بالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ 20 حالة منها سبع حرجة و13 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس (كورونا) 561 حالة.

وفيما يخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بقي إجمالي عدد الذين أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة عند 911 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.

وفي وقت سابق أمس الأول السبت سجلت حالة وفاة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 46 عاما أصيب بمرض فيروس كورونا المستجد وكان يتلقى العلاج في العناية المركزة.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالمكوث في المنازل حتى خلال ساعات النهار في ظل الحظر الجزئي للتجول موصيا بضرورة تطبيق إستراتيجية التباعد الاجتماعي (الجسدي) وزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع حول بعض الإرشادات والتوصيات وكل ما بشأنه يساهم في احتواء انتشار الفيروس.