الصقر رئيساً لغرفة التجارة بالتزكية

محمد جاسم الصقر

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:38 06/04/2020 حدث بتاريخ: 11:38 06/04/2020

في أول ولاية للمجلس بتشكيلته الجديدة اليوم، زكى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم محمد جاسم الصقر لرئاسة الغرفة.

جاء ذلك في اعقاب اجتماع الهيئة العامة للغرفة الذي عقد بتاريخ 31 مارس الماضي، والذي ذكرت فيه أن لجنة الإشراف على الانتخابات أعلنت فوز 12 مرشحاً، إثر اعتذار 4 عن عدم استكمال ترشحهم على وقع إجراءات تطويق فيروس "كورونا"، مما جعل عدد المرشحين مساوياً للذين كان مطلوباً انتخابهم في 25 مارس الماضي لشغل نصف مقاعد مجلس الإدارة.

وإلى جانب سجله الحافل في مجال الاقتصاد والتجارة والصناعة، يشغل الصقر عدة مناصب، محلياً وإقليمياً وعالمياً، إذ يتولى رئاسة مجلـس العلاقات العربية والدولية منذ أغسطس 2009، فضلاً عن رئاسته البرلمان العربي بين عامي 2005 و2009.

وكان الصقر نائباً بارزاً بمجلس الأمة بين عامي 1999 و2009، وشغل خلال تلك الفترة رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، كما كان عضواً بمجلس 2012.

وقد تولى الرئيس الجديد للغرفة رئاسة تحرير جريدة "القبس" من 1983 حتى 1999، وحصل على عدة جوائز تقديراً لدوره الصحافي، آخرها جائزة شخصية العام الإعلامية لجائزة دبي للصحافة العربية عام 2019.