وزير الصحة: شفاء 6 حالة جديدة من "كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 99 حالة شفاء

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:34 05/04/2020 حدث بتاريخ: 11:34 05/04/2020

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد شفاء ست حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بواقع خمسة مواطنين ومقيم واحد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 99 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.