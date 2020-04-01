مجلس الوزراء: التعليم عن بعد اختياري والاستغناء عن المتطوعين في الجمعيات حماية لهم من العدوى

الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:55 01/04/2020 حدث بتاريخ: 19:55 01/04/2020

أصدر مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الاستثنائية اليوم الأربعاء عدة قرارات شملت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة الفرص لمتابعة العام الدراسي من خلال التعليم عن بعد بصورة اختيارية وتوفير موقعين لسكن العمالة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتجنب مخالطتهم للعمال الآخرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي إلكتروني (اونلاين) مشترك عقده رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في قصر السيف مع وسائل الاعلام المحلية عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات ذات الصلة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال المزرم إن القرارات تضمنت "تكليف بلدية الكويت بإغلاق أنشطة تصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات ووضع الضوابط اللازمة لذلك".

وأضاف أن القرارات تقضي ب"تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للاستغناء عن خدمات المتطوعين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية تجنبا لأسباب العدوى والاستفادة من جهودهم في المجالات الأخرى والاستغناء قدر الإمكان عن العمالة الإضافية".

وذكر أن القرارات تشمل أيضا "تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع كل من وزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتوفير موقعين لسكن العمالة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كل منطقة ذكور وإناث وذلك بعد فحصهم من قبل وزارة الصحة لتجنب مخالطتهم للعمال الآخرين الذين يقيمون معهم بتجمعات سكانية كبيرة".

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء في إطار الإجراءات الحكومية المتعلقة بوقف التعليم ب"تكليف وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة الفرص لمتابعة العام الدراسي من خلال التعليم عن بعد بصورة اختيارية وذلك بناء على رغبة أولياء الأمور ومن يتعهد بهذا الشأن على ان تضع الوزارة القواعد والضوابط اللازمة لذلك".