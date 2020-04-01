أمير البلاد يأمر بالتبرع بـ 5 ملايين دينار لصندوق مواجهة فيروس كورونا نيابة عن أسرة الصباح

سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:23 01/04/2020 حدث بتاريخ: 13:23 01/04/2020

صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد أمر بالتبرع بمبلغ خمسة ملايين دينار كويتي لصالح دعم صندوق مساهمات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك نيابة عن أسرة الصباح.

سائلين المولى جل وعلا أن يرفع هذا الوباء ويكشف هذه الغمة عن الوطن العزيز وعن العالم أجمع وأن يحفظ الوطن الغالي من كل سوء ومكروه ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.