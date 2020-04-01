الصحة: 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية وإجمالي الحالات المسجلة 317

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:50 01/04/2020 حدث بتاريخ: 12:51 01/04/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 28 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 317 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال28 للوزارة إن الحالات موزعة على ثلاث حالات مرتبطة بالسفر (حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة وحالتان لمقيمين من الجنسية الهندية مرتبطتين بالسفر للهند).

وأضاف السند أن الحالات المخالطة لحالة مرتبطة بالسفر بلغ عددها 22 حالة هي (18 حالة من الجنسية الهندية وحالة من الجنسية النيبالية مخالطين لحالة تحت التقصي الوبائي وهم جميعا ال 19 تحت الحجر الصحي المؤسسي).

وتابع أن هناك (حالة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي) و(حالة لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر للهند) و(حالة لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي).

ولفت إلى أن هناك ثلاث حالات (تحت التقصي الوبائي) هي (حالتان من الجنسية الهندية) و(حالة من الجنسية البنغلاديشية).

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء سبع حالات من (كورونا) ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 80 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات وزارة الصحة فقد بلغ 237 حالة في حين بلغ عدد الحالات في العناية المركزة 14 حالة موزعة على أربع حرجة وعشر مستقرة.

وفيما يخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بقي إجمالي عدد الذين أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة عند 911 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.

وجدد دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة وتوصيات منظمة الصحة العالمية واتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي (الجسدي) لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين واحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه.