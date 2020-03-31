الوزير الحربي: التعليم عن بعد سيطرح كأمر اختياري والتعليم لن يتوقف في الكويت

وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:06 31/03/2020 حدث بتاريخ: 16:07 31/03/2020

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود هلال الحربي خطة ستحيلها الوزارة خلال 10 أيام إلى رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة تتضمن رؤية وزارة التربية حول التعليم العام والخاص، مؤكدًا أن التعليم لن يتوقف في دولة الكويت.

وقال الحربي في تصريح صحفي بمجلس الأمة عقب حضوره اجتماع اللجنة التعليمية اليوم "حضرنا اليوم اجتماعًا مطولًا للجنة التعليمية بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وكان الاجتماع مثمرًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

وأوضح أن الوزارة دونت الكثير من الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع، كما طرحت خطتها بشأن التعامل مع التعليم في الظروف الراهنة، مؤكدًا أن هناك اتفاقًا عامًّا على أن الكل يد واحدة لمواجهة وباء كورونا، وأن التعليم لن يتوقف في دولة الكويت.

وقال لن نرتكب هذه الخطيئة بحق أبنائنا وبناتنا سواء الدارسون في الخارج أو الداخل، واتفقنا على الكثير من القضايا ومنها التعليم عن بعد (On line)، مبينًا أن التعليم عن بعد سيطرح كأمر اختياري.

ووصف الحربي اجتماع اللجنة التعليمية اليوم بأنه اجتماع عملي واضح المعالم وبعيد عن المشاحنات والاختلافات، مؤكدًا أن الحضور كانوا متفقين في الكثير من وجهات النظر التي تعكس نبض الشارع الكويتي وهموم المواطن.

ورأى أن الحكومة ممثلة بوزارة التربية ومجلس الأمة ممثلًا باللجنة التعليمية حققا نوعًا من التكامل والتواصل والتآزر من أجل الوصول إلى نتائج مرضية، مشددًا على أن الوقت حاسم ويتطلب اتخاذ قرارات صائبة لا تقبل التأجيل.

ولفت الحربي إلى اقتراح رئيس اللجنة التعليمية النائب د.عودة الرويعي بأن يكون هناك فريق مصغر من كل قطاع تعليمي مثل جامعة الكويت والتعليم العام والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة بحيث تكون هناك حلقة وصل بين الوزارة واللجنة التعليمية في هذه المرحلة.

وقال وزير التربية إن اقتراح الرويعي صائب وراجح، مختتمًا بالقول "النوايا سليمة وإخلاصنا لوطننا كبير".