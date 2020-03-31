الصحة: 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وإجمالي الحالات المسجلة 289

وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:39 31/03/2020 حدث بتاريخ: 12:53 31/03/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 23 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 289 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال27 للوزارة إن الحالات موزعة على ثماني حالات مرتبطة بالسفر (ثلاث حالات منها مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة) و(حالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيران) و(ثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا) وجميع هذه الحالات الثماني لمواطنين كويتيين وهم تحت الحجر المؤسسي.

وأضاف السند أن هناك أربع عشرة حالة مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر (ثلاث حالات لمواطنين كويتيين مخالطين لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا والمملكة العربية السعودية) و(ثلاث حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان) وهذه الحالات الثلاث تحت الحجر الصحي المؤسسي.

وذكر أن هناك (ثلاث حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى الأردن) و(أربع حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالات تحت التقصي الوبائي) و(حالة من الجنسية البنغلاديشية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي).

وأشار السند إلى أن هناك (حالة تحت التقصي الوبائي وهي لمقيم بنغلاديشي).

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء حالة واحدة من (كورونا) لمواطنة تبلغ من العمر 82 عاما ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 73 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات وزارة الصحة فقد بلغ 216 حالة في حين بقي عدد الحالات في العناية المركزة عند 13 حالة موزعة على ثلاث حرجة وعشر مستقرة.

وفيما يخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بقي إجمالي عدد الذين أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة عند 911 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.

وجدد دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة وتوصيات منظمة الصحة العالمية واتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي (الجسدي) لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين واحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه.