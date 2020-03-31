وزير الصحة: شفاء حالة واحدة جديدة من "كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 73 حالة شفاء

وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:02 31/03/2020 حدث بتاريخ: 12:04 31/03/2020

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هي مواطنة تبلغ من العمر 82 عاما ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 73 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالة من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.