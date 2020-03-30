الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وإجمالي الحالات المسجلة 266

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:36 30/03/2020 حدث بتاريخ: 16:38 30/03/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 266 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال26 للوزارة إن الحالات هي حالتان مرتبطتان بالسفر بواقع (حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة) وحالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية وهي من الجنسية السعودية).

وأضاف السند أنه تم تسجيل ثماني حالات مخالطة بواقع (حالة لمواطنة كويتية مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وسويسرا وسبع حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالات ثبتت إصابتها بالمرض نفسه) وهناك (حالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية وهي قيدالتقصي الوبائي).

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء خمس حالات جديدة من (كورونا) ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 72 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات وزارة الصحة فقد بلغ 194 حالة في حين بلغ عدد الحالات في العناية المركزة 13 حالة موزعة على ثلاث حرجة وعشر مستقرة.

وفيما يخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ إجمالي عدد الذين أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة 911 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.

وجدد دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة وتوصيات منظمة الصحة العالمية وإتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي (الجسدي) لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين واحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه.