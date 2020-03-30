وزير الصحة يعلن شفاء 5 حالات جديدة من "كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 72 حالة شفاء

وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:43 30/03/2020 حدث بتاريخ: 15:44 30/03/2020

أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الاثنین شفاء خمس حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد ھي ثلاث مواطنات كویتیات ومقیمتان اثنتان لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 72 حالة.

وقال الوزیر باسل الصباح إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات من الفیروس.

وذكر أنه سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدًا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.