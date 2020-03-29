وزير الإعلام ينعى الفنان سليمان الياسين

الفنان القدير سليمان الياسين الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر يناهز 71 عاما

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:44 29/03/2020 حدث بتاريخ: 15:44 29/03/2020

نعى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري المغفور له بإذن الله تعالى الفنان القدير سليمان الياسين الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر يناهز 71 عاما.

وقال الوزير الجبري في بيان صحفي اليوم الأحد إن الساحة الفنية الكويتية فقدت برحيل الياسين أحد أعمدة الحركة الفنية والمسرحيةالكويتية منوها بإنجازات الفقيد المشهودة وبصماته المضيئة عبر أعمال خلدت اسمه ومازالت عالقة في الأذهان.

وأضاف ان الراحل سليمان الياسين كان مثالا للفنان الملتزم المحب لزملائه الحريص على انتقاء الأعمال التي تضيف رصيدا إلى مسيرته وتعبر عن ريادة الفن في الكويت.

كما تقدم بصادق التعازي وعظيم المواساة إلى الوسط الفني في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وإلى ذوي الفقيد ومحبيه داعيا المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه.