الصحة: 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وإجمالي الحالات المسجلة 235

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:57 28/03/2020 حدث بتاريخ: 13:03 28/03/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 10 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 235 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن ثمان حالات مرتبطة بالسفر ثلاث منها لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة وحالتين لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة العربية السعودية وحالة واحدة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر لفرنسا وحالة واحدة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر لدولة الإمارات العربية المتحدة وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الكندية مرتبطة بالسفر لكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف السند أن هناك حالة واحدة لمواطنة كويتية مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر كما سجلت حالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية وهي قيد التقصي الوبائي.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم عن شفاء 7 حالات مصابة بالفيروس ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 64 حالة وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا (كوفيد - 19) وصل إلى 171 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 11 حالة ثمان حالات مستقرة وثلاث حالات حرجة.

وفيما يخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد أنهى 19 شخصا فترة الحجر الصحي المقررة لهم خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس وبذلك يصبح العدد الإجمالي ممن أنهى فترة الحجر الصحي 910 أشخاص.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة وتوصيات منظمة الصحة العالمية وإتباع إستراتيجية التباعد الاجتماعي (الجسدي) لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين واحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه.