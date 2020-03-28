الوزير الجاسم: قياس حرارة العاملين ومرتادي الأسواق المركزية قبل الدخول اليها

وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:16 28/03/2020 حدث بتاريخ: 12:17 28/03/2020

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي وليد الجاسم اليوم السبت قرارا بضرورة قياس حرارة العاملين ومرتادي الأسواق المركزية والمحلات قبل دخولهم للموقع وابلاغ الجهات الصحية في حال وجود حالة تتجاوز حرارتها ال 37 درجة.

وقال الجاسم في بيان صحفي إنه اصدر عدة قرارات وتعاميم ستساهم في الحد من التجمعات في مراكز التسوق وتحافظ على الصحة العامة وتحافظ على منع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح أن من القرارات أيضا أن تقوم الأسواق المركزية والمحلات التي يسمح لها بالفتح بتوفير مواد التعقيم والقفازات عند الدخول لها كما يجب عليها تنظيم آلية دخول الأفراد للمحلات بحيث تترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين الشخص والآخر.

وأضاف أن من القرارات عدم تجاوز عدد الأشخاص داخل الأسواق المركزية التموينية والغذائية عن عشر أشخاص لكل نقطة بيع بما يتناسب مع مساحة مركز التسوق أما المحلات لا يتجاوز العدد عن 5 أشخاص في نفس الوقت بشرط أن يتحقق الالتزام بترك مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص واخر داخل المحل من جميع الجهات.

وبين أنه إذا تعذر تحقق ذلك الشرط يجب تقليل عدد رواد المحل بالكيفية التي تسمح بتحقيقه مشددا على منع دخول الأطفال لمراكز التسوق والمحلات نهائيا وفقا للقرار رقم (703/2020) حيث سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الملتزمين بهذه التعليمات.