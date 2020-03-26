تفتيش حولي: 262 مخالفة على منشأة غذائية خلال شهر مارس

262 مخالفة على منشأة غذائية خلال شهر مارس

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:01 26/03/2020 حدث بتاريخ: 16:04 26/03/2020

دأبت إدارة تفتيش محافظة حولي التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية خلال شهر مارس بالكشف على ٢٦٢ منشأة غذائية.

وذكر مدير الإدارة السيد علي الكندري أن إجمالي عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال الشهر الجاري ٧٠ مخالفة وتسجيل ١٥٠ إقرار وتعهد وإتلاف ٢ طن من المواد الغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

كما أكد الكندري على تشديد الرقابة والتفتيش خلال هذه الفترة على المشآت الغذائية وتطبيق القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء الموقر والتعاميم الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن الحد من إنتشار فايروس كورونا المستجد بضرورة التقيد بهده القرارات والتعاميم.

ونوه الكندري بضرورة إرتداء القفازات والماسك والنظافة الشخصية للعاملين بالمنشآت الغذائية، وطمأن المواطنين والمقيمين بأن فايروس كورونا المستجد لا ينتقل من خلال الغذاء.