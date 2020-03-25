عودة 74 راكبا من بيروت وتطبيق الحجر الالزامي عليهم

الادارة العامة للطيران المدني

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:18 25/03/2020 حدث بتاريخ: 16:22 25/03/2020

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأربعاء وصول طائرة الخطوط الجوية الكويتية وهي أول رحلة لإجلاء المواطنين الكويتيين العائدين من بيروت وعلى متنها 74 راكبا.

وأوضحت (الطيران المدني) في بيان صحفي أن هذه الرحلة تأتي ضمن خطة إعادة الكويتيين من خارج الكويت بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين وتحت اشراف وزارة الصحة الكويتية.

وقد أعلنت وزارة (الصحة) في وقت سابق اليوم انه سيتم تطبيق الحجر الالزامي على جميع المواطنين والمقيمين القادمين من جميع الدول لمدة 14 يوما على الاقل يتم خلالها متابعة الشخص وتطبيق الاجراءات الصحية المقررة.

وكانت (الطيران المدني) أعلنت اخيرا تسيير ثلاث رحلات اليوم الأربعاء لعودة المواطنين الكويتيين من جمهورية مصر ولبنان ومملكة البحرين بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة الكويتي.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أعلن أمس الثلاثاء انطلاق المرحلة الأولى من الخطة الآنية لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في الخارج نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) اليوم الأربعاء.