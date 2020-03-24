الداخلية: ضبط سيدة بتهمة إساءة استخدام الهاتف والإساءة للأمن العام

شعار وزارة الداخلية الكويتية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:00 24/03/2020 حدث بتاريخ: 16:00 24/03/2020

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط سيدة أساءت استخدام الهاتف النقال والتعرض لآلية عمل قطاع أمني مسؤول عن صرف الهويات للاعلاميين لاستخدامها أثناء فترة حظر التجول الجزئي.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي توضيحا لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن حيث أقرت السيدة عقب ضبطها ومواجهتها بما نسب إليها بقيامها بنشر المقطع محل الواقعة.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء التصريح الصادر لها وإحالتها إلى نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر وذلك بتهمه إساءة استخدام الهاتف والإساءة للأمن العام.