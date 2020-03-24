الغانم: الحكومة ابلغتنا ان عودة المواطنين خارج البلاد ستكون قريبا جدا

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:54 24/03/2020 حدث بتاريخ: 14:54 24/03/2020

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء إن عودة المواطنين المتواجدين خارج البلاد ستكون "قريبا جدا حسب ما اخبرتنا به الحكومة".

وأضاف الغانم في تصريح للصحفيين عقب انتهاء جلسة مجلس الامة العادية انه "سيتم الإعلان عن خطة اجلاء وإعادة الكويتيين من الخارج قريبا جدا وحاليا تم البدء في التحرك لإحضار الكويتيين من الخارج".

وأشار الى موافقة مجلس الامة على استعجال اصدار مشروع القانون بتعديل القانون المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية والاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون المتعلق بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية خلال مدة أسبوع بدلا من شهر استنادا للمادة (65) من الدستور للتعامل مع الأوضاع الحالية في البلاد.

ولفت الى حثه اللجان البرلمانية على عقد اجتماعاتها وفق الإجراءات الصحية وبأقل عدد ممكن من الحضور لإنجاز أكبر قدر من القوانين حتى يتم إقرارها فور عودة انعقاد الجلسات.

وأكد استمرار انعقاد الاجتماعات المصغرة في مكتب رئيس مجلس الامة بحضور ممثل عن الحكومة لإيصال كافة المقترحات النيابية ونقل هموم المواطنين الى الحكومة.