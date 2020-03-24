الصندوق الكويتي للتنمية يقدم 30 مليون دينار منحة للحكومة لدعم جهود مكافحة "كورونا"
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن تقديمه منحة بقيمة 30 مليون دينار كويتي (حوالي 95 مليون دولار أمريكي) لدعم الجهود الحكومية المبذولة في مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقال الصندوق في بيان اليوم الثلاثاء إن هذه المنحة تأتي إنطلاقا من المسؤولية المجتمعية للصندوق ودعما للجهود الحكومية المبذولة في مواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره.
وأوضح أن المنحة سيخصص منها 10 مليون دينار (حوالي 31 مليون دولار) للمساهمة في موارد الصندوق المنشأ بهذا الشأن من قبل مجلس الوزارء الكويتي على أن يخصص باقي رصيد المنحة البالغ مقداره 20 مليون دينار (حوالي 62 مليون دولار) وذلك بالتشاور مع وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى لتغطية الإحتياجات اللازمة خلال الفترة المقبلة.
وأعرب الصندوق في بيانه عن الفخر بالجهود المخلصة المبذولة من الكوادر الطبية والتمريضية والجهات الأخرى على المستويات والصعد كافة لتجنيب البلاد الآثار الناجمة عن إنتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين متوجها إلى المولى تعالى أن يبعد عن الكويت البلاء والوباء والعناء وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.