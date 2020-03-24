الرئيس صباح الخالد: نثمن تعاون مجلس الأمة لاقرار قوانين مواجهة "كورونا"

سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

كتب بواسطة: %s محمد سيد المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:36 24/03/2020 حدث بتاريخ: 13:36 24/03/2020

ثمن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تعاون مجلس الأمة مع الحكومة في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء وذلك بإقرار القوانين التي من شأنها مساعدة الحكومة على تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال سمو الشيخ صباح الخالد في مداخلة له بنهاية الجلسة العادية "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الوزراء أتقدم بالشكر الى مجلس الامة على إقرار القوانين" مؤكدا أن كل الملاحظات النيابية التي أثيرت في الجلسة محل اهتمام ومتابعة من الحكومة.

وجدد سموه دعوة المواطنين والمقيمين الى الالتزام في الإجراءات المطلوبة منهم واتباع ارشادات السلطات الصحية في هذه المرحلة والاستمرار في التعاون والعمل سويا على تجاوز هذه المحنة معربا عن خالص الشكر والتقدير لهم على جهودهم ومساندتهم ودعمهم للحكومة.

كما وجه الشكر الى رئيسي وأعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على سرعة دراسة للقانونين واعداد تقريرين بشأنهما واعطائهما ما يستحقانه من أهمية.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية على أن يحدد مكتب مجلس الأمة موعد الجلسة العادية المقبلة.