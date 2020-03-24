"الصحة" الكويتية تسحب الأدوية المحتوية على "هيدروكسي كلوروكوين" من الصيدليات الأهلية

صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:09 24/03/2020 حدث بتاريخ: 13:09 24/03/2020

أصدرت وزارة الصحة الكويتية قرارا بسحب جميع كميات الأدوية التي تحتوي على مواد (هيدروكسي كلوروكوين) أو (كلوروكوين) من الصيدليات الأهلية وقصر صرفها على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة وعلى صيدليات المستشفيات الأهلية فقط على أن تكون الوصفة الطبية صادرة من أطباء ذوي الاختصاص.

وأوضح وكيل وزارة الصحة لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن القرار نص في مادته الثالثة على إلزام شركات الأدوية بموافاة إدارة تفتيش الأدوية ببيان مفصل عن كميات هذه الأدوية وكشف دوري شهري يبين الكميات الواردة والمنصرفة على أن تتولى إدارة تفتيش الأدوية متابعة هذه السجلات.

وبين أن هذا القرار جاء حرصا من الوزارة على إحكام الرقابة على صرف وتداول الأدوية وحفاظا على صحة المرضى مشيرا إلى أنه يهدف الى تتبع ورصد الكميات المصروفة من هذه الأدوية لمنع سوء الاستخدام أو الاحتكار وتوفيرها للمرضى لدواعي الاستخدام المعتمدة من وزارة الصحة.

وذكر أن دواء (بلاكنيل) الذي يحتوي على مادة (هيدروكسي كلوروكوين) مسجل بدولة الكويت لعلاج أمراض المناعة كالتهاب المفاصل ومرض الذئبة الحمراء وأمراض حساسية الجلد لافتا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم ترخيصه واعتماده حتى الآن من الهيئات الرقابية كدواء لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وذلك بسبب عدم اكتمال الدراسات السريرية والأدلة العلمية التي تؤكد سلامة وفعالية الدواء في علاج الفيروس.

وأوضح أن هذا العلاج يستخدم حاليا كعلاج تجريبي ضمن بروتوكولات علاج لحالات محددة من المرضى تحت اشراف طاقم طبي متخصص يقوم بمتابعة دقيقة للمريض ومراقبة حدوث أي أعراض عكسية أو مضاعفات خلال فترة العلاج.

وأكد البدر على اتباع الكويت للبروتوكولات العلمية المعتمدة في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وتحديثها وفقا لآخر المستجدات العلمية العالمية و طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.