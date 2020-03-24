الصحة: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:43 24/03/2020 حدث بتاريخ: 12:44 24/03/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي إصابة جديدتين مؤكدة إصابتهما بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال22 لوزارة الصحة إن الحالتين مخالطتان لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة إحداهما من الجنسية الهندية والثانية من الجنسية الفلبينية وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 191 حالة.

وأضاف السند أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية أصبح 152 بعد أن ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 39 عقب إعلان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم شفاء تسع حالات مصابة بالفيروس.

وذكر السند أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة على ما هو عليه عند خمس حالات هي ثلاث حرجة واثنتان مستقرتان.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد وصل العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي إلى 708 أشخاص بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات المخبرية من الفيروس.

وجدد دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة وتوصيات منظمة الصحة العالمية واتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين واحتواء انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه.