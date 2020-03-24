وزير الصحة: شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كورونا والإجمالي يرتفع إلى 39 حالة شفاء

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:11 24/03/2020 حدث بتاريخ: 12:13 24/03/2020

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء شفاء تسع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هم مواطن كويتي وثماني مواطنات كويتيات ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 39 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات التسعة من الفيروس.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.