بلدية الكويت: اقتصار دخول المقابر على أقارب المتوفى فقط

مدير ادارة شؤون الجنائز الدكتور فيصل العوضي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:39 22/03/2020 حدث بتاريخ: 13:41 22/03/2020

أكد مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت الدكتور فيصل العوضي اليوم الأحد اقتصار دخول المقابر على أقارب المتوفى فقط وذلك بناء على التوجيهات الصحية الصادرة من جهة الاختصاص للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال العوضي في بيان صحفي إن أوقات الدفن مفتوحة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا مبينا أن دفن الجنائز بعد وصولها وتجهيزها مباشرة.

وأكد على المنع البات للصعود مع الجنازة في سيارة نقل الموتى وفتح الأبواب الرئيسية فقط للمقابر مشددا على التقيد بتطبيق الإجراءات الصادرة حرصا على صحة وسلامة المشيعيين من انتشار فيروس كورونا المستجد.