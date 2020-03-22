وزير الصحة الكويتي: شفاء 3 حالات جديدة من مصابي كورونا والإجمالي يرتفع إلى 30 حالة شفاء

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:09 22/03/2020 حدث بتاريخ: 12:14 22/03/2020

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هم مواطن ومواطنة كويتيان والثالثة مقيمة إسبانية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 30 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.