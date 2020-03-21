"الأشغال" تجهز مساكن مؤقتة لعمالة وزارة الصحة الوافدة لتجنب اختلاطهم بالآخرين

صورة أرشيفية لمبنى وزارة الأشغال الكويتية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:25 21/03/2020 حدث بتاريخ: 15:25 21/03/2020

أعلنت وزارة الأشغال العامة الكويتية اليوم السبت عن تخصيص مساكن مؤقتة للعمالة الوافدة الخاصة بشركات الخدمات المتعاقدة مع وزارة الصحة والبالغ عددهم نحو 25 ألف موظف لضمان عدم مخالطتهم مع الآخرين وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس عبدالله العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم الاتفاق في اجتماع تنسيقي جمع المسؤولين في وزارتي الصحة و(الأشغال) لبحث تطورات الفيروس على تخصيص المباني التي تقوم (الاشغال) بالإشراف عليها لتجهيزها لهذا الغرض.

وأضاف العجمي أنه سيتم عمل زيارة ميدانية للمباني المخصصة لهذا الغرض لتحديد الاحتياجات اللازمة لتوفيرها لتكون ملائمة لسكن هذه العمالة وتطبيق الاجراءات الوقائية المقترحة للحد من انتشار الفيروس.