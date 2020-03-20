"الداخلية": ضبط مواطنة خالفت قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

شعار وزارة الداخلية الكويتية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:40 20/03/2020 حدث بتاريخ: 16:40 20/03/2020

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط مواطنة ظهرت في مقطع فيديو متداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن إقامتها شعائر دينية داخل منزلها لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة في بيان صحفي للاعلام الأمني اليوم الجمعة توضيحا لمقطع الفيديو المذكور إنه فور تداول هذا المقطع انتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ وتم ضبطها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2020 الصادر من وزارة الصحة والقاضي بمنع إقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة ومنع إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة ومنع الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.