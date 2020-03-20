"الصحة": 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:20 20/03/2020 حدث بتاريخ: 15:22 20/03/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 11 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية في الكويت ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 159 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن الحالات هي عشر مرتبطة بالسفر بالمملكة المتحدة منها تسع حالات لمواطنين كويتيين وحالة واحدة لسيدة مقيمة من الجنسية اللبنانية أما الحالة الأخيرة فهي مرتبطة بالسفر إلى سويسرا وهي لمواطن كويتي.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح اليوم شفاءأربع حالات من مرض فيروس (كورونا) ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 22 حالة وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا وصل إلى 137 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها خمس حالات منها حالتان مستقرتان وثلاث حرجة في حين بلغ عدد المسوحات المخبرية 15277 مسحة.

وتدعو وزارة الصحة المواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بالقرارت الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارةالصحة والجهات الرسمية في الدولة التي تهدف لاحتواء انتشار مرض فيروس كورونا والقضاء عليه كما توصي بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات سائلة الله تعالى الشفاء والسلامة للجميع.