"التجارة" تمدد العمل بتراخيص الاستيراد المنتهية صلاحيتها منذ مطلع مارس

صورة أرشيفية لمبنى وزارة التجارة والصناعة الكويتية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:11 20/03/2020 حدث بتاريخ: 15:11 20/03/2020

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الجمعة قرارا بإلزام تمديد فترة تراخيص الاستيراد المنتهية صلاحيتها بعد الأول من مارس الجاري حتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة في بيان إن المادة الأولى من القرار تنص على "تمديد العمل بتراخيص الاستيراد الصادرة طبقا لنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1964 التي انتهت مدة صلاحيتها بعد أول مارس حتى إشعار آخر".

وأوضحت أن المادة الثانية "تسمح بالإفراج عن الأمتعة والأثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي والواردة بنص المادة 1/3 من قانون الاستيراد بعد موافقة مدير عام الإدارة العامة للجمارك على كمية ونوعية البضاعة المستوردة".

وأضافت أن المادة الثالثة نصت على أنه يستثنى من قرار حظر تصدير المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والتعقيم التي يقوم بها أولياء الأمور بإرسالها لأبنائهم العالقين بالخارج وذلك بعد موافقة مدير عام الإدارة العامة للجمارك على الكميات والنوعيات المصدرة.