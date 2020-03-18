وزيرة الشؤون: مغادرة 96 وافدا مصريا من المبعدين إداريا على متن طائرة مصر للطيران إلى القاهرة وتضم 298 راكبا

وزيرة الشؤون الاجتماعية د.مريم العقيل تشرف على اجراءات مغادرة المبعدين

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:06 18/03/2020 حدث بتاريخ: 16:02 18/03/2020

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل مغادرة 96 وافدا من الجنسية المصرية من المبعدين إداريا على متن طائرة شركة مصر للطيران التي أقلعت اليوم الأربعاء من مطار الكويت الدولي إلى القاهرة وتضم 298 راكبا.

وقالت الوزيرة العقيل عقب زيارتها مطار الكويت الدولي اليوم الأربعاء للاشراف على إجراءات مغادرة المبعدين إداريا إن من بين ال 298 راكبا هناك 96 وافدا مصريا تم إبعادهم إداريا أما البقية فهم من أصحاب تأشيرات الزيارة (الفيزا) التجارية والعائلية المنتهية وممن رغب بمغادة البلاد بناء على طلبه.

وأضافت أن "من بين هؤلاء ال 96 هناك حالات لمقيمين خالفوا قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إضافة إلى حالات لمقيمين خالفوا قانوني الإقامة والعمل وتم ضبطهم من قبل اللجنة الرباعية التي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة والبلدية ووزارة التجارة والصناعة".

وذكرت الوزيرة العقيل أن حكومة دولة الكويت تكفلت بدفع القيمة المالية لتذاكر الطيران لشركة مصر للطيران لهؤلاء المبعدين إداريا.

وأكدت حرص الجهات الحكومية المعنية بتطبيق كافة الإجراءات القانونية على المقيمين الذين يخالفون قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن منع انتشار فيروس كورونا ومخالفي قانوني الإقامة والعمل داعية جميع المقيمين إلى الالتزام بالقرارات والقوانين وتطبيق الإرشادات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.

وأشادت الوزيرة العقيل بجهود وتعاون جميع الجهات الحكومية المعنية التي ساهمت في حسن التنظيم والترتيب لعملية إقلاع هذه الرحلة الجوية وهي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وإدارة الطيران المدني والهيئة العامة للقوى العاملة.

ولفتت إلى حرص الجهات الحكومية المعنية على صحة وسلامة هؤلاء المغادرين فيما يتعلق بتحقيق كافة المتطلبات والاشتراطات الصحية والامنية لمنع تكدس هؤلاء كإجراء احترازي للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا وتوفير وجبة غذائية خفيفة لهم في المطار.