الصحة: قرار بحظر حفلات الأعراس الخاصة والعامة والديوانيات الخاصة

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:29 18/03/2020 حدث بتاريخ: 15:29 18/03/2020

أصدر وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء قرارا وزاريا يحظر إقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

كما حظر القرار الذي حصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منه إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة وكذلك حظر الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.

ونص القرار على تكليف أفراد الشرطة الذين يحددهم وكيل وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القرار واتخاذ ما يلزم لعرض المخالف على جهة التحقيق المختصة لتقديمه إلى المحاكمة العاجلة لتوقيع العقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

ويأتي القرار الذي حمل رقم 12 لسنة 2020 بعد الإطلاع على الحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته وقرارات مجلس الوزراء بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

كما يأتي بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجد 2019-2020 وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى الجدول والملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.