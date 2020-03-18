"الصحة" الكويتية: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:07 18/03/2020 حدث بتاريخ: 12:10 18/03/2020

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند تسجيل 12 حالة جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142 حالة ومع حالات الشفاء ال15 "يصبح لدينا 127 حالة تتلقى الرعاية الصحية حاليا".

وقال السند في المؤتمر الصحفي ال18 لوزارة الصحة اليوم الأربعاء إن الحالات ال 12 الجديدة المسجلة هي ثماني حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة منها ست حالات لكويتيين وحالة واحدة أميركية وحالة واحدة إسبانية.

وأضاف أن هناك حالتين مخالطتين لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سويسرا والحالة الأخيرة لمواطن ما زالت في التقصي الوبائي.

وأشار إلى أن هناك أربع حالات في العناية المركزة منها ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حين بلغ عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 573 حالة فيما بلغ عدد المسوحات المأخوذة 12997 مسحة.