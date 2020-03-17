مجلس الأمة: الرئيس الغانم يستقبل الوزير أنس الصالح بحضور 20 نائبا

الرئيس الغانم يستقبل الوزير أنس الصالح بحضور 20 نائبا

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:08 17/03/2020 حدث بتاريخ: 15:12 17/03/2020

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم يستقبل في مكتبه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بحضور ٢٠ نائبا.

الاجتماع النيابي مع وزير الداخلية تم بحضور امين سر المجلس عودة الرويعي والنواب عدنان عبدالصمد وعبدالله الرومي ورياض العدساني وعبدالله الكندري وسعدون حماد العتيبي وعادل الدمخي والدكتور محمد الحويلة وفيصل الكندري وخالد الشطي وصالح عاشور وعمر الطبطبائي وفراج العربيد والدكتور خليل ابل ومحمد الدلال ويوسف الفضالة واسامة الشاهين وخلف دميثير العنزي وسعود الشويعر وامين عام مجلس الامة علام الكندري.