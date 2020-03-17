الرئيس صباح الخالد: نعمل للأسوأ ولكننا نتمنى الأفضل وسنكون مستعدين لكل طارئ

سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:12 17/03/2020 حدث بتاريخ: 14:12 17/03/2020

اجتمع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وكبار قادة الجيش والقطاعات المدنية بالوزارة.

ونقل سموه خلال الاجتماع تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الاعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما لكافة منتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين على دعمهم الفني واللوجستي لخطة الطوارئ التي اعتمدتها الدولة في مواجهة انتشار وباء فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال "إن وزارة الدفاع منذ اليوم الأول كانت رافدا أساسيا في خطة الطوارئ التي اعتمدتها الدولة" مشيرا إلى الدعم الكبير الذي قام به سلاح الجو بنقل المعدات الحيوية والضرورية بأسرع وقت.

وأعرب سموه عن شكره لقيادات وزارة الدفاع ورئيس هيئة الخدمات الطبية وفريقه على سرعة تجهيز المحاجر الطبية مضيفا " نحن دائما في وضعنا الخطط في إدارة الأزمة نعمل للأسوأ ولكننا نتمنى الأفضل وسنكون مستعدين لكل طارئ".

وأكد سموه أن إمكانيات الدولة في المخزون الغذائي والطبي مطمئنة "متى ما عرفنا ندير أمورنا باستدامة الأزمة" لافتا إلى أن هذه الأزمة تحتاج إلى تكاتف وتفهم الجميع للاجراءات التي تصب في صالح البلد والمقيمين على أرضه الطيبة.

وأعرب سموه عن تقديره للمساهمة والمساندة التي تلقتها الحكومة من القطاع الخاص وتعاونه في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بإقبال آلاف من الشباب الكويتي على التطوع انطلاقا من حسهم الوطني لخدمة بلدهم مبينا أن الحكومة ستعمل على تنظيم هذه الفزعة الوطنية "للاستفادة من قدرات الشباب".

وجدد سموه المناشدة بضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة مبينا أن العالم كله سخر كل طاقاته لمواجهة هذا الوباء حسب قدرات كل دولة.

وأوضح سموه بأنه سيناقش مع قياديي وزارة الدفاع دورهم في مساعدة الحكومة لإعادة المواطنين الكويتيين في الخارج أينما كانوا مبينا أن "أمامنا مسؤوليات وتحديات كبيرة لكن بالعمل الجماعي وبروح الفريق إن شاء الله نستطيع أن نقدم لبلدنا ما يجنبها خطر هذا الوباء".

وكان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح قد استعرض في مستهل الاجتماع جهود الوزارة وتعاونها مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ رؤية وسياسة الدولة في مكافحة هذا الفيروس ودعم الإجراءات التي تتخذها البلاد للمحافظة على صحة وسلامة جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

حضر الاجتماع معالي رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح ووكيل وزارة الدفاع بالتكليف الشيخ فهد جابر العلي الصباح وكبار قادة الجيش والقطاعات المدنية بوزارة الدفاع.