الرئيس صباح الخالد عن "كورونا": ما نراه رأس جبل الجليد وعمقه غير معروف

جانب من زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:55 15/03/2020 حدث بتاريخ: 17:57 15/03/2020

قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة لوزارة الصحة اليوم بحضور معالى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حيث التقى القيادات الطبية للوقوف علي الإجراءات الوقائية والاحترازية والاستعدادات التي تقوم بها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

واستهل سموه اللقاء بكلمة نقل خلالها رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه متضمنة شكره وتقديره وإشادته بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) مشيرا الى أن توجيهات صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله للحكومة واضحة بأن لا تدخر جهدا ولا تبخل بما لديها من إمكانيات في مواجهة هذا الوباء.

وقال سموه إن المصداقية التي تحلت بها وزارة الصحة أعطت الكويت سمعة دولية في تعاملها مع وباء فيروس كورونا مبينا أن الكويت منذ اليوم الأول التزمت الشفافية والمصداقية في كل الأمور وما يترتب عليه.

وأوضح سموه أن حرص وزارة الصحة وكافة قياداتها ووضوحهم وصراحتهم يؤكد علي اخلاصهم الواضح في التعامل مع هذا الوباء يضاف الى ذلك تعاونهم التام مع إرشادات وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وقال سموه إن الأخ وزير الصحة بادر علي الفور بالتنسيق مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي وهو أمر ضروري ليس علي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي وانما لا بد أن يمتد الى مزيد من الاتصالات والتنسيق مع كافة الدول العربية الشقيقة.

وأكد سموه خلال اللقاء أن قراءة وتنبوء وزارة الصحة للحدث كان دقيقا وفي الإتجاه الصحيح وامكانيات الدولة كلها ستكون مسخرة فى مواجهة هذا الوباء مبينا أن المسؤولية على عاتقنا جميعا ونحن فريق واحد في العمل من أجل احتواء هذ الوباء.

وقال سموه ما نراه ونلمسه من تفشي هذا الوباء أشبه برأس جبل الجليد الا أن عمقه ومداه ما زال غير معروف ولا نعلم الى أي مدى سيستمر هذا الوباء.

وقال سموه هناك دولا كبيرة في قدراتها وامكانياتها وهي الآن تواجه الوباء بصعوبة فيما الكويت تستورد كل شئ وهو ما يجب علينا أن نفكر في كيفية التعامل مع استدامة الوباء وهو ما يتطلب أن نعمل علي تسخير قدراتنا وتحصين امكانياتنا لمواجهة هذا الأمر.

وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء علينا أن نعمل للأفضل وأن نتوقع الكثير من الاحتمالات جراء هذا الوباء وهو ما يدعونا للتخطيط المدروس في مواجه الاحتمالات الصعبة والسيئة مشيدا بتجاوب المواطنين والمقيمين مع ارشادات وزارة الصحة في هذا الشأن.

وأشار سموه الى أن العديد من الدول ومنها دول كبيرة اتخذت اجراءات مشددة وقاسية في مواجهة الوباء من حجر الي عزل وفرض حالة الطوارئ موضحا أن الكويت اتخذت اجراءاتها وفق قراءة وزارة الصحة للوضع وإن كانت بعض الإجراءات كانت قاسية لكن أرحم من أن نترك الأمور دون الأخذ بالمسببات ومعالجتها علي الفور.

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة والمشهودة للعاملين في وزارة الصحة وكافة أجهزتها في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ اليوم الأول اضافة الى استمرار عمل المستشفيات والمراكز والمستوصفات بتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين.

ونوه سموه الى توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بتوفير وتيسير كافة متطلبات الكوادر والطواقم الطبية التي تعمل في الخطوط الأولى لاحتواء هذا الوباء التقليل قدر الإمكان من آثاره مشيرا الى أن الأخوة أعضاء مجلس الأمة لن يدخروا وسعا ومن باب دعمهم لجهودكم في مناقشة واقرار أي تشريعات من شأنها حماية الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

عقب ذلك استمع سموه الى شرح تفصيلي من القيادات الطبية عن الاجراءات الاستباقية والخطط المستقبلية التي أعدتها الوزارة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.