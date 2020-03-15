وزير الصحة الكويتي: شفاء حالتين من "كورونا" وإجمالي حالات الشفاء يرتفع إلى 9

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:57 15/03/2020 حدث بتاريخ: 12:15 15/03/2020

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى تسع حالات.

وقال الشيخ باسل الصباح صباح اليوم إن التحاليل والفحوصات المخبرية والاشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس.

وأضاف أنه سيتم نقل هاتين الحالتين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأشار من جانب آخر إلى أنه كانت هناك ثماني حالات موجودة في العناية المركزة وتم خروج أربع من هذه العناية إلى الجناح المخصص لها لتلقي العلاج والرعاية والصحية.