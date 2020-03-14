الوزير الجاسم: أجهزة البلدية حريصة على المحافظة على الصحة العامة من خلال نظافة مرافق الدولة

وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي وليد الجاسم

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:18 14/03/2020 حدث بتاريخ: 16:18 14/03/2020

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم حرص بلدية الكويت من خلال اجهزتها وفرقها المنتشرة في كل المحافظات على القيام بواجبها في الحفاظ على الصحة العامة من خلال التاكد من نظافة المرافق العامة في الدولة في كافة المواقع والاماكن .

وقال الوزير الجاسم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المحافظة على الصحة العامة في البلاد من خلال النظافة مسؤولية مجتمعية يتحملها المواطن والمقيم وهو امر يتطلب تضافر الجهود والتعاون من الجميع ابتداءا من الحرص على تنفيذ الارشادات المتعلقة برمي المخلفات في الحاويات وصولاً الى المحافظة على سلامة المرافق العامة للدولة.

وشدد على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية من اجل دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال سلسلة اجراءات يأتي في مقدمها المحافظة على الصحة العامة لضمان نظافة كافة المواقع والاماكن .

واكد الوزير الجاسم على ضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات التي تدعو لها الجهات الحكومية من خلال استياق المعلومات من مصادرها الرسمية.