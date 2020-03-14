"العلاج الطبيعي" الكويتية تطلق حملة تحفز على النشاط الحركي للموجودين في المنازل

صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:32 14/03/2020 حدث بتاريخ: 14:34 14/03/2020

أطلقت جمعية العلاج الطبيعي الكويتية حملة توعية للموجودين في منازلهم تحت شعار (خلك نشيط من أجل الكويت) وتتماشى مع دعوة الحكومة ووزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بمنازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقالت رئيسة الجمعية هناء الخميس في تصريح صحفي اليوم السبت إن الحملة التي تقام عبر حسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تحفيز الجميع في المنزل على المحافظة على النشاط الحركي وممارسة أنشطة يومية أو رياضية في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وأضافت الخميس أن الحملة تهدف أيضا إلى الوقاية من المشاكل الحركية التي قد تصاحب فترة المكوث الطويل في المنزل مثل قلة اللياقة البدنية والكفاءة القلبية وضعف العضلات وتيبس المفاصل وإمكان حدوث تجلطات دموية خاصة عند كبار السن ممن لديهم أمراض في القلب أو الأوعية الدموية.

وذكرت أن الحملة تحفز الأطفال والمراهقين أيضا على التمارين الجماعية أو المسابقات الحركية لتجنب زيادة الوزن والإصابة بمتلازمة الاجهزة الذكية من خلال الإفراط في استخدامها.