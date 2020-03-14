وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الكويت خلال 24 ساعة

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:50 14/03/2020 حدث بتاريخ: 13:55 14/03/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل أربع حالات مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 104 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن الحالات الأربع الجديدة منها حالة من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية أذربيجان وحالتان لمواطنين كويتيين مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى قطر وفرنسا.

وأضاف السند أن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء حالتين من الحالات المصابة بفيروس كورونا ليصل عدد من أعلن شفاؤهم منه في الكويت إلى سبع حالات وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بالفيروس يبلغ 97 حالة.

وذكر أن الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ عددها ست حالات منها حالتان حرجتان أما الحالات الأربع الباقية يمكن وصفها بالمستقرة في حين بلغ عدد المسوحات 8298 مسحة مخبرية.

من جانب آخر بين السند أن 58 شخصا أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة لهم خلال الساعات القليلة الماضية من مركز الحجر في منتزه الخيران بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس وبذلك يصبح العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي 129 شخصا.

وشدد على دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين الكرام إلى التقيد بضوابط تطبيق الحجر المنزلي والمؤسسي حفاظا على صحتهم وصحةالمجتمع مع التأكيد على ضرورة البقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.