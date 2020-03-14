وزير الصحة الكويتي: شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:26 14/03/2020 حدث بتاريخ: 12:27 14/03/2020

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت إلى سبع حالات.

وأكد الشيخ باسل الصباح صباح اليوم السبت أن التحاليل والفحوصات المخبرية والاشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس.

وأوضح أنه سيتم نقل الحالتين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.