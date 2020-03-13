الجيش الكويتي: حريصون على متابعة العسكريين في الخارج للتأكد من سلامتهم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 21:21 13/03/2020 حدث بتاريخ: 21:21 13/03/2020

توضح رئاسة الأركان العامة للجيش بأن كافة القرارات التي يتم إتخاذها بالدولة في الوقت الراهن تأتي وفقاً للقرارات التي تصدر من قبل السلطات الصحية وبما يحقق الحفاظ على أمن وسلامة البلاد ، وذلك من خلال التدابير اللازمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وتؤكد رئاسة الأركان على حرصها التام ومتابعتها الحثيثة لأبنائها العسكريين في الخارج بمختلف أسباب تواجدهم فيها وعلى تواصل مستمر معهم للتأكد من سلامتهم وتوفر احتياجاتهم ومستلزماتهم بكافة أنواعها.

علمًا بأن التعاون والتنسيق مستمر مع الجهات المعنية داخل وخارج دولة الكويت فيما يتعلق باتخاذ أنسب الإجراءات بشأن العسكريين في الخارج ، والمتواجدين في المناطق الموبوءة ، وإتمام عملية عودتهم في إطار ما تتطلبه المصلحة العامة.