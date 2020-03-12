وزير الإعلام الكويتي: لن نتهاون مع أي موقع إخباري يبث الشائعات أو يثير الهلع بين الجمهور

وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:01 12/03/2020 حدث بتاريخ: 15:01 12/03/2020

أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري أن الوزارة لن تتهاون مع أي موقع إخباري يبث الشائعات أو يثير الهلع بين المواطنين والمقيمين مشددا على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وقال الجبري في بيان صحفي عقب اجتماعه مع لجنة الطوارئ المشكلة لمتابعة موضوع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مبنى وزارة الإعلام اليوم الخميس إن مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم إضافة إلى اللجنة العلياالوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وكل ما يتخذ من قرارات يتم نقلها للجمهور الكريم عبر وسائل الإعلام لزيادة الوعي الصحي والوقائي لدى الأفراد.

وأضاف أن الأوضاع في البلاد مطمئنة والأمن الغذائي كما جاء على لسان الزملاء المختصين متوفر مشيرا إلى أن الدولة قامت بإجراءات احترازية ووقائية سبقت بها الكثير من الدول.

ووجه لجنة الطوارئ المشكلة بتسليط الضوء عبر وسائل الإعلام على الاسواق والمراكز التجارية الخاصة ببيع الموادالغذائية لزرع الطمأنينة بين الناس والتأكيد على أن الاوضاع في البلاد طبيعية.

وأثنى الجبري على عمل اللجنة وجهودها في الفترة الماضية واستعداداتها الدائمة نحو التصدي للوضع الطارئ وما تقدمه من متابعة وتوعية وتسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها وزارات الدولة.

وأعرب عن الشكر لوسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية والأقلام المسؤولة في مساهماتها بنشر الحقائق المطمئنة وتحري المصداقية إضافة إلى شركات الاتصالات لاستجابتها للوزارة من خلال بث رسائل توعوية للجمهور بما يقارب 16 لغة مختلفة.