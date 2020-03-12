وزير الصحة يبحث مع قياديي الوزارة ومديري المناطق الصحية والمستشفيات آليات التعامل مع كورونا في الفترة المقبلة

وزير الصحة خلال ترؤسه الاجتماع

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:19 12/03/2020 حدث بتاريخ: 14:19 12/03/2020

ترأس وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس اجتماعا موسعا بحضور وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا وعدد من القياديين ومديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات العامة والتخصصية.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص وزارة الصحة على التواصل الدائم بين قيادييها والقطاعات المعنية للوقوف على آخر مستجدات وجهود احتواء والسيطرة على (فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) ودراسة آليات التعامل في الفترة المقبلة بما يتوافق مع المستجدات العالمية.