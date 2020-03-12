"الصحة" الكويتية: 8 إصابات جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية والإجمالي 80 حالة

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:21 12/03/2020 حدث بتاريخ: 12:23 12/03/2020

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند تسجيل ثماني حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصبح بذلك عدد الحالات المؤكدة المسجلة في البلاد 80 حالة.

وقال السند في المؤتمر الصحفي ال14 لوزارة الصحة اليوم الخميس إن الحالات الثماني المذكورة منها خمس حالات مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر لجمهورية أذربيحان وهم من الجنسية المصرية وثلاث حالات لمواطنين مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة المسجلة في الكويت 80 حالة إلى الآن وتماثلت منها خمس حالات للشفاء وتتلقى 75 حالة العلاج في المسشفى منها أربع حالات في العناية المركزة.