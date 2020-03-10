الوزير الصالح: مجلس الوزراء بحالة انعقاد يومي ولا قرار لانهاء العام الدراسي

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:57 10/03/2020 حدث بتاريخ: 19:57 10/03/2020

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، مشددًا على أنه "لا مجاملة على حساب الأمن الصحي".

جاء ذلك في تصريح للصالح بمجلس الأمة اليوم إثر انتهاء اجتماع مكتب مجلس الأمة اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لبحث استعدادات الحكومة ووزاراتها المعنية في التعاطي مع تطورات فيروس (كورونا).



وقال الوزير الصالح "إن الوزراء استعرضوا خلال الاجتماع كل فيما يخصه الأعمال التي قاموا بها لمواجهة هذه الحالة الطارئة التي يعيشها العالم بأكمله"، مؤكدًا أن "جميع دول المنطقة والعالم بأكمله تتخذ قرارات بشكل يومي لمواجهة هذا الفيروس الذي يعمل على كشف مكوناته وطرق تفاعله العلماء والأطباء".



وأضاف أن "وزير الصحة شرح الحالة الصحية للمرضى المصابين بهذا المرض ونسبة الاستقرار فيهم والحالات الحرجة، متمنيًا أن تنتهي فترة الحجر ويتعافى المواطنون والمقيمون من دون أي نوع من أنواع المضاعفات".



وأكد الوزير الصالح أن الكويت كانت سباقة في إجراءاتها عن بقية دول المنطقة منذ اكتشاف الحالات الأولى حيث تم اتخاذ قرار تعليق الرحلات الجوية مع بعض الدول في محاولة منا للسيطرة على هذا الوباء ومن ثم التخطيط لإعادة الكويتيين من هذه الدول".



وأكد أن مجلس الوزراء بحالة انعقاد يومي قائلًا "إنه بعد هذا الاجتماع المطول سنذهب لمجلس الوزراء وندرس تداعيات كل قرار ونأخذ كل قرار في وقته".



وعن استمرار تعليق الرحلات الجوية قال الصالح إنه متى ما ارتأت السلطات الصحية ضرورة سريان هذا القرار فإنه سيسري دون أدنى مجاملة، مشيرًا إلى وجود دعم متبادل بين الكويت والدول التي علق الطيران إليها لضمان سلامة الجميع".



وفيما يخص استئناف الدراسة من عدمه أوضح الصالح أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار بهذا الخصوص، وأنه تم الاستماع إلى توصيات النواب ولكن الحكومة لم تتخذ أي قرار بهذا الجانب".



ولفت إلى أنه لم يصدر إلى الآن إلا قرار تمديد عطلة المدارس أسبوعين مطالبًا الجميع بضرورة الابتعاد عن الإشاعات واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.