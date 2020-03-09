د. أحمد الخطيب: الحفاظ على المكتسبات الدستورية .. واجب وطني

د. أحمد الخطيب

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:59 09/03/2020 حدث بتاريخ: 16:59 09/03/2020

قال د. أحمد الخطيب إن صدور دستور الدولة عام ١٩٦٢ كان نتاجا لعمل وطني امتد منذ عشرينيات القرن الماضي، وقد شهدت الكويت فترات نضال تاريخية كانت من ثمراتها إقرار دستور ١٩٦٢، الذي طالما حرص الكويتيين على صيانته والاعتداد به، لذلك فإن المحاولات الدؤوبة لتفريغ الدستور من جوهره قد تصدى لها كافة الكويتيون عبر تاريخهم الحديث.

وقال د. الخطيب في بيان له اليوم "إن الدستور هو صمام الأمان لكويت اليوم والمستقبل وينبغي أن تعي جميع فئات وشرائح المجتمع الكويتي أهمية هذا العقد ودورهم في الذود عن هذه المكتسبات، فقد شهدنا ريادة الكويت سابقا في مجالات شتى حيث كانت منارة حرة بارزة في المنطقة العربية تشع بالدفاع عن حقوق العرب في كل مكان، وكان دستور ١٩٦٢ هو ركيزة الإنطلاق خلال ذلك كله".

وأشار الى "ولم يغلق دستور ١٩٦٢ يوما من الأيام أبوابه أمام أي تطور، فنص صراحة على أن أي تعديل يجب أن يكون نحو المزيد من الحريات، ولزام علينا عدم إضاعة تضحيات من أرادوا أن يكون للشعب الكويتي الرأي الفاصل في أمور الدولة دون تفييد لإرادته أو التفريط بخيرات البلد، وأن تكون جميع السلطات متوافقة مع إرادة الشعب تحت رقابة ومحاسبة مجلس منتخب وفقا لما ورد في مواد الدستور ومذكرته التفسيرية".

وقال الخطيب "ومن الواجب الوطني الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية الدستورية من أجل الكويت وطنا وشعبا، وعلينا أن لا ننسى أو نتناسى درس كارثة الاحتلال، فقد حمى دستور ١٩٦٢ الدولة وأعاد شرعيتها وذلك ما أكده مؤتمر جدة الشعبي، وأي تجاهل له سيعرض الكويت لمخاطر خاصة في ضوء الاضطرابات الإقليمية والدولية".