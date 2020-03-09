التحالف الوطني: مساع غير مسبوقة تهدف الى نسف الدستور وتفريغ الحياة الديمقراطية

التحالف الوطني الديمقراطي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:52 09/03/2020 حدث بتاريخ: 16:52 09/03/2020

حذر التحالف الوطني الديمقراطي من محاولات الانقضاض على الدستور، مشيرا الى أن هناك مساع غير مسبوقة تهدف الى نسف الوثيقة التي ارتضاها الشعب الكويتي عهدا بينه وبين أسرة الحكم وإعادة صياغتها بما يفرغ الحياة الديمقراطية والبرلمانية من أساساتها ويعزل الشعب عن المشاركة في إدارة الدولة.

وقال التحالف الوطني الديمقراطي في بيان له اليوم أن المجاميع الاستشارية التي تشكلت مؤخرا عليها ألا تكون معولا هادما للدستور الكويتي أو تفريغه من المكتسبات الشعبية، مشددا على أن آليات التعديل الدستوري محددة القنوات وواضحة الإجراءات على أن تكون لمزيد من الحريات.

وطالب التحالف الوطني الديمقراطي القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الى الوقوف خلف الدستور والدفاع عنه لا سيما وأن الرغبات السابقة بالتخلص منه لا تزال قائمة وبقوة الى يومنا هذا، داعيا في الوقت أعضاء اللجان الاستشارية الى الوقوف بجانب الدولة الدستورية الي ارتضاها الشعب والنأي عن النفس من المشاركة في مخططات غير محسوبة العواقب.