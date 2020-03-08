"الصحة" الكويتية: كل قراراتنا تتم بإشراف منظمة الصحة العالمية ووفق البروتوكولات الدولية

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:52 08/03/2020 حدث بتاريخ: 12:53 08/03/2020

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن جميع القرارات التي تتخذها الوزارة تتم بإشراف وعلم منظمة الصحة العالمية وبما يتفق مع البروتوكولات الدولية والوزارة على تواصل دائم مع المنظمة بهذا الشأن.

وقال السند خلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي العاشر اليوم الأحد الذي تقيمه وزارة الصحة للوقوف على آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إن ذلك التواصل يتم بالمخاطبة عبر المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية وهناك عدة معايير يتم أخذها بالحسبان عند النظر في تقييم المخاطر.

وذكر على سبيل المثال بهذا الشأن عدد الحالات التي رصدت في الدول ونسبة عدد الوفيات هناك أو المناطق إضافة إلى عدد الرحلات من الكويت إلى تلك المناطق أو الدول علاوة على طريقة انتشار الفيروس بشكل محلي أو إذا كان آتيا من الخارج.

وعن عملية فرز تلك الدول أوضح أنها تأتي عن طريق النظام الصحي في تلك المناطق وهذا يتم مع منظمة الصحة العالمية وبما يبين قدرة النظام الصحي في تلك المناطق على رصد وتتبع الحالات وكذلك قدرة النظام الصحي على احتواء تلك الحالات والحد من انتشارها.