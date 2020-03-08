"الصحة" الكويتية:إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت و10 حالات غادرت الحجر

صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:59 08/03/2020 حدث بتاريخ: 11:59 08/03/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل إصابة واحدة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى اثنتين وستين حالة مسجلة منها حالة واحدة تماثلت للشفاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة إن جميع الحالات تتلقى حاليا الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين موضحا أن عدد الحالات الموجودة في العناية المركزة ثلاث حالات منها حالة واحدة حرجة واثنتان تعتبران مستقرتين.

ولفت السند إلى أن هناك عشر حالات غادرت الحجر الصحي وقد تم تطبيق جميع البروتوكولات المتعلقة بالصحة الوقائية حيالهم قبل دخولهم الحجر وأثنائه وبعد مغادرتهم له.

وذكر أنه تم أخذ المسحة ممن هم داخل الحجر قبل دخوله وخلاله وبعده وتمت مراجعة جميع الحالات ومتابعتها ومراقبتها صحيا على مدار الساعة بغية التأكد منها.

وأضاف أنه تم استقبال المواطنين العائدين من العراق وعددهم 105 وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تصب في مصلحتهم وذويهم والمجتمع ككل.

وأشار إلى أن عدد المسوحات التي أجرتها وزارة الصحة تجاوز ال 5123 مسحة حتى الآن والعدد بازدياد كذلك مبينا أن عدد مراكز الحجر الصحي بلغ ثلاثة مراكز هي مركز فندق المنقف ويضم 146 مواطنا أما مركز منتزه الخيران فيضم 580 مواطنا ومركز الحجر الأخير هو الجون وبلغ العدد فيه 105 مواطنين.

وشدد على أن وزارة الصحة على أتم الاستعداد لتوفير ما يحتاجه المواطنون من مستلزمات في حين جميع قطاعات الوزارة وقدراتها مسخرة لراحتهم وخدمتهم.

وقال السند إن هناك دراسة تقدم من المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية بشكل يومي منذ بداية الأزمة يتولى إعدادها المركز لدراسة الوضع الراهن والمستجدات في جميع الدول بشكل عام لاسيما دول إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية ومنها الكويت.

وبين أن الدراسة تعنى بجميع المستجدات وانتشار الحالات بشكل يومي ودراستها في وزارة الصحة بالتعاون مع الفرق المعنية الفنية المشكلة من قطاع الصحة العامة واستشاريين واختصاصيين بالصحة العامة والوبائيات والفيروسات بما من شأنه تحقيق حماية المواطن والمقيم والمجتمع بشكل عام.

وذكر أن عدد حالات الإصابة حول العالم جاوز 102 ألف حالة في حين تجاوز العدد في الصين 80 ألف حالة وبلغ عدد الدول التي سجلت إصابات 101 دولة في حين عدد الحالات خارج الصين فاق 21 ألف حالة.

ولفت إلى أهمية المسؤولية المشتركة بين وزارة الصحة وبقية الوزارات والجهات المعنية في الدولة والتعاون المثمر بين جميع القطاعات المختلفة فضلا عن الجهود المشكورة للمتطوعين.

من جانبه أكد رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية بقطاع الصحة العامة الدكتور مصعب الصالح أهمية تعاون الجميع مع (الصحة) من أجل إنجاح عملية مكافحة الفيروس والتزامهم بإجراءات الوزارة.

وقال الصالح إن ذلك يقوم على ثلاثة محاور الأول هو الالتزام بالإرشادات الصحية والثاني الالتزام بالإجراءات الخاصة بالحجر المنزلي والتواصل المباشر مع الخط الساخن لوزارة الصحة والثالث تجنب الشائعات والعمل على تفنيدها قدر المستطاع.